Избранный президент США Дональд Трамп рассчитывает остановить конфликт на Украине на выгодных для киевского режима условиях. Кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет заявил об этом на слушаниях в комитете по вооруженным силам сената, сообщил телеканал CBS News .

Независимый сенатор от штата Мэн Ангус Кинг возмутился, что во вступительном слове потенциальный министр обороны не упомянул Украину. Он спросил, можно ли счесть это как предупреждение о сокращении военной помощи.

«Трамп ясно дал понять, что хотел бы положить конец этому конфликту. <…> Мы хотели бы, чтобы это было максимально выгодно для украинцев, но это должно закончиться», — ответил Хегсет.

Он заявил, что Пентагон под его управлением сосредоточится на защите США, полагаясь на реальные боевые возможности, а не на репутационное сдерживание. Хегсет счел себя лучшей кандидатурой на пост министра обороны благодаря наличию реального боевого опыта.

Ранее Трамп пообещал остановить конфликт на Украине дипломатическим путем. Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал его советников при разработке плана урегулирования учесть ситуацию на земле.