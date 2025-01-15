Трамп приготовил для России и Китая неожиданный подарок

Планы избранного президента Дональда Трампа по расширению Соединенных Штатов в сторону Гренландии и Панамы выгодны для России и Китая. Об этом сообщила газета Financial Times.

Авторы статьи отметили, что если американский политик серьезно готовится к захвату Гренландии и Панамского канала, то у России и Китая появится дополнительное право защищать национальные интересы в вопросах Украины и Тайваня.

«Реальность такова, что угрозы Трампа в адрес Гренландии, Панамы и Канады — это абсолютный подарок России и Китаю», — отметили в материале.

В случае, если Трамп никогда не реализует свои угрозы, то, по мнению журналистов издания, он уже нанес огромный ущерб глобальному положению США и ее системе альянсов.

После победы на выборах республиканец вновь выразил желание купить Гренландию, впервые он заговорил об этом в 2019 году. Трамп пообещал жителям острова, если они захотят войти в состав США, огромную выгоду и защиту от внешних угроз.

Кроме того, по его словам, Панамский канал может вновь перейти в собственность США. Трамп даже допустил использование военной силы для получения контроля над каналом.