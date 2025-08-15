В Анкоридже расстелили красную дорожку перед трапом для Путина

В аэропорту Анкориджа перед трапом для борта российского президента Владимира Путина расстелили красную ковровую дорожку. Кадры опубликовали американские телеканалы.
Президент США Дональд Трамп собирался лично встретить российского лидера на военной базе Элмендорф — Ричардсон со всем положенным церемониалом. Для Путина подготовили красную ковровую дорожку. Кроме того, его спецборт будут сопровождать истребители ВВС США.
Ранее телеведущая Ольга Скабеева сообщила, что на Аляске приземлился самолет с Путиным, но ее коллега с ВГТРК Павел Зарубин отметил, что она ошиблась. В Анкоридже сел не спецборт, а один из передовых самолетов специального летного отряда «Россия».
