Спецборт Трампа первым приземлился на Аляске
Президентский борт Дональда Трампа первым прибыл на Аляску. Об этом сообщило РИА «Новости».
Американский лидер прилетел на авиабазу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где у него состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Самолет главы Белого дома приземлился в 10:20 по местному времени (21:20 по московскому времени).
Ранее в Анкоридже перед трапом для спецборта Путина расстелили красную ковровую дорожку. До этого Трамп заявлял, что лично и со всеми почестями встретит российского коллегу.
Кроме того, в США выбрали в качестве слогана встречи Путина и Трампа фразу «В погоне за миром», которую разместили на баннере на площадке, где пройдет российско-американский саммит.