Спецборт Трампа первым приземлился на Аляске

Президентский борт Дональда Трампа первым прибыл на Аляску. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Американский лидер прилетел на авиабазу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где у него состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Самолет главы Белого дома приземлился в 10:20 по местному времени (21:20 по московскому времени).

Ранее в Анкоридже перед трапом для спецборта Путина расстелили красную ковровую дорожку. До этого Трамп заявлял, что лично и со всеми почестями встретит российского коллегу.

Кроме того, в США выбрали в качестве слогана встречи Путина и Трампа фразу «В погоне за миром», которую разместили на баннере на площадке, где пройдет российско-американский саммит.