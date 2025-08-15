«Хороший знак». Дмитриев встретил медведя перед саммитом на Аляске

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретил медведя перед российско-американским саммитом на Аляске. Видео он опубликовал в соцсети X.

На кадрах видно, что Дмитриев заметил медведя на берегу водоема недалеко от грунтовой дороги. Он попытался к нему приблизиться, но хищник предпочел сбежать в лес.

«Надеюсь, это хороший знак», — написал глава РФПИ.

Ранее пресс-секретарь администрации США Кэролайн Ливитт заявила об изменении формата встречи президентом России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По ее словам, она пройдет не в рамках «один на один», а в формате «три на три». К главам государств присоединятся их министры.