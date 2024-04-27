Чиновник из США подтвердил крушение MQ-9 Reaper у берегов Йемена | 360°

Мир 27 апреля 2024, 11:27 Чиновник из США подтвердил крушение MQ-9 Reaper у берегов Йемена CBS: у берегов Йемена рухнул американский MQ-9 Reaper U.S. Department of Defense

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Беспилотник MQ-9 Reaper разбился у берега Йемена. Дрон могли сбить хуситы, заявил телеканал CBS, ссылаясь на неназванного чиновника из США.

«Американский дрон MQ-9 Reaper разбился у йеменского побережья на этой неделе, возможно будучи сбитым хуситами-мятежниками», — сообщили авторы материала.

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По факту случившегося специалисты начали расследование. Информация о сбитом в Красном море беспилотнике США появилась рано утром 27 апреля. Также зафиксирован ракетный удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star. Как отметил военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа, атаки будут продолжаться до завершения конфликта в Газе.

Он указал на успешную атаку сил ПВО, которые в провинции Саада уничтожили MQ-9 Reaper.

За несколько дней до этого Центральное командование американских Вооруженных сил сообщило об атаке шиитов «Ансар Алла» в Аденском заливе по кораблям и торговым судам Соединенных Штатов. По его словам, военные смогли сбить одиночную противокорабельную ракету.