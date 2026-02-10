Британский самолет-разведчик кружил у границы России

Над черноморским побережьем России 9 февраля засекли разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Воздушное судно вылетело с авиабазы в городе Уоддингтон, пересекло Европу и достигло Черного моря. Некоторое время Boeing RC-135W Rivet Joint разведывал обстановку между Сочи и Крымом, затем улетел обратно.

Ранее самолет этой модели уже кружил вблизи российской границы. В декабре 2025 года его засекли над Черным морем, за год до этого — к западу от Крыма.

Американский Boeing RC-135W Rivet Joint тоже изучал обстановку на подступах к России. В январе 2025 года он приблизился со стороны Финляндии, спустя полгода патрулировал территорию у северо-западной части страны. Перед Новым годом системы мониторинга зафиксировали Boeing P-8A Poseidon в районе Сочи.