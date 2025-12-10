Британский самолет-разведчик заметили над Черным морем

Самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании заметили над Черным морем. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Кроме того, на аэродроме Жешув в Польше приземлился военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III, тоже британской приписки.

«Такая активность — это не совпадение. В ближайшее время что-то будет», — предположили авторы канала.

Ранее газета The Sun сообщила, что офицер неназванного спецподразделения Великобритании погиб на Украине при испытании системы ПВО. Это первый случай, когда королевство признает смерть кадрового военного в рамках этого конфликта. Официально британские военные охраняют дипмиссию и помогают реабилитационным центрам для раненых солдат и офицеров ВСУ.