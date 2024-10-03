Два самолета США и Британии заметили неподалеку от Крыма

Британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint и американский Boeing P-8A Poseidon проводили разведку над акваторией Черного моря, западнее Крыма. Об этом сообщил сайт Flightradar.
По его данным, борт британских ВВС вылетел из Румынии и начал патрулировать западную часть Черного моря. Американский самолет направился с базы НАТО на Крите к Болгарии. Позже он двигался вдоль побережья Черного моря и полетел на восток Румынии.
Ранее российские военные уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» многоцелевой катер ВСУ в Николаевской области. Его обнаружили в городе Очаков с помощью беспилотника.
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