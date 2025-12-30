Американский самолет-разведчик пролетел рядом с Сочи

Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon США заметили в небе над Черным морем. Разведчик совершил наблюдательный полет недалеко от Сочи, свидетельствуют данные, размещенные на сервисе Flightradar24.

По информации портала, отправной точкой самолета стала Болгария. Он пролетел над Черным морем, минуя Крым, а потом направился в сторону Сочи. Затем воздушное судно развернулось и полетело в обратную сторону.

P-8A Poseidon собрали на базе гражданского Boeing 737-800ERX. Он предназначен для отслеживания движения судов наблюдаемой страны, а также для обнаружения и борьбы с подводными лодками. На вооружении США стоят около 125 таких самолетов.

Ранее над Черным морем заметили самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании. Венные эксперты завили, что такая активность иностранного судна не была совпадением.