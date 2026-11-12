По улицам Мадрида прошли 120 тысяч бастующих против роста цен на жилье

В Испании прошла первая за 14 лет всеобщая забастовка

В Испании 11 ноября прошла первая за 14 лет всеобщая 24-часовая забастовка. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Кульминацией протестного дня стали массовые шествия в крупнейших городах. В Мадриде, по данным представительства правительства, на улицы вышли около 120 тысяч человек, хотя организаторы из Союза арендаторов заявили о 400–500 тысячах участников.

Несмотря на сильный дождь, колонна заполнила центр города. Люди прошли от вокзала Аточа к площади Испании, поднимая ключи от домов и скандируя лозунги против высоких цен на аренду и крупных инвестиционных фондов.

Во главе шли активисты с плакатом «Всеобщая забастовка. Жилье, зарплаты, государственные услуги, пенсии». С раннего утра страну сотрясали пикеты, перекрытия дорог и столкновения с полицией.

Аналогичные акции прошли в Барселоне, Валенсии, Аликанте, Сарагосе и других городах. Забастовку поддержали два крупнейших профсоюза Испании.

Ранее организованное Союзом работающей молодежи Франции шествие по улицам Парижа завершилось столкновениями с полицией на площади Нации.