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    По улицам Мадрида прошли 120 тысяч бастующих против роста цен на жилье

    В Испании прошла первая за 14 лет всеобщая забастовка

    Фото: 360.ru

    В Испании 11 ноября прошла первая за 14 лет всеобщая 24-часовая забастовка. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Кульминацией протестного дня стали массовые шествия в крупнейших городах. В Мадриде, по данным представительства правительства, на улицы вышли около 120 тысяч человек, хотя организаторы из Союза арендаторов заявили о 400–500 тысячах участников.

    Несмотря на сильный дождь, колонна заполнила центр города. Люди прошли от вокзала Аточа к площади Испании, поднимая ключи от домов и скандируя лозунги против высоких цен на аренду и крупных инвестиционных фондов.

    Во главе шли активисты с плакатом «Всеобщая забастовка. Жилье, зарплаты, государственные услуги, пенсии». С раннего утра страну сотрясали пикеты, перекрытия дорог и столкновения с полицией.

    Аналогичные акции прошли в Барселоне, Валенсии, Аликанте, Сарагосе и других городах. Забастовку поддержали два крупнейших профсоюза Испании.

    Ранее организованное Союзом работающей молодежи Франции шествие по улицам Парижа завершилось столкновениями с полицией на площади Нации.

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