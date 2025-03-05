The Independent: военные ресурсы Украины могут иссякнуть через несколько дней

Военные ресурсы Украины иссякнут через несколько дней без поддержки США. Об этом сообщил источник британской газеты The Independent .

«Запасы американских ракет Patriot для отражения атак с воздуха со стороны российских беспилотников и баллистических ракет большой дальности могут закончиться в течение нескольких дней», — заявили авторы материала.

По их данным, необходимые боеприпасы складируют за пределами Украины. На ее территорию вооружение ввозят лишь за несколько дней до использования. Решение американского лидера Дональда Трампа о прекращении военных поставок на Украину блокирует перевозку транзитных грузов.

Зеленский попытался извиниться перед главой США в последний момент — за несколько часов до выступления Трампа перед конгрессом. Украинский лидер пошел на этот шаг на фоне масштабной опасности, в которой оказалась страна, считают британские журналисты.

Президент США на выступлении перед законодателями сообщил, что получил от Зеленского письмо, в котором тот заявил о готовности Украины сесть за стол переговоров.