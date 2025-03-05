В Британии раскрыли причину извинений Зеленского перед США
The Independent: военные ресурсы Украины могут иссякнуть через несколько дней
Военные ресурсы Украины иссякнут через несколько дней без поддержки США. Об этом сообщил источник британской газеты The Independent.
«Запасы американских ракет Patriot для отражения атак с воздуха со стороны российских беспилотников и баллистических ракет большой дальности могут закончиться в течение нескольких дней», — заявили авторы материала.
По их данным, необходимые боеприпасы складируют за пределами Украины. На ее территорию вооружение ввозят лишь за несколько дней до использования. Решение американского лидера Дональда Трампа о прекращении военных поставок на Украину блокирует перевозку транзитных грузов.
Зеленский попытался извиниться перед главой США в последний момент — за несколько часов до выступления Трампа перед конгрессом. Украинский лидер пошел на этот шаг на фоне масштабной опасности, в которой оказалась страна, считают британские журналисты.
Президент США на выступлении перед законодателями сообщил, что получил от Зеленского письмо, в котором тот заявил о готовности Украины сесть за стол переговоров.