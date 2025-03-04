Поставки военной помощи из США на Украину остановились

Военные поставки из США на Украину прекратились 4 марта около 04:30 по московскому времени. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
Президент США Дональд Трамп принял такое решение и отдал приказ главе Пентагона Питу Хегсету после недавней встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским. На Украину не попадет даже оружие, которое уже находилось в пути или в транзитных зонах. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, американские власти не изменят своего решения, пока украинский режим не покажет приверженность мирным переговорам.
В Верховной раде уже назвали сложившуюся ситуацию катастрофой и призывают Зеленского извиниться перед администрацией Трампа и начать урегулирование, пока не стало слишком поздно.
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