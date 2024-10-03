Борт МЧС России вылетел из Ливана с семьями дипломатов

МЧС эвакуировало из Бейрута семьи российских дипломатов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Самолет Ил-76 вылетел из Бейрута в Москву, на его борту находятся 60 пассажиров. Решение об эвакуации семей дипломатических работников принял президент Владимир Путин.
В ночь на 3 октября израильская армия впервые ударила по центру Бейрута. Ракета попала в дом неподалеку от здания парламента, погибли шесть человек. В ЦАХАЛ сообщили, что целью были объекты ливанского движения «Хезболла».
Ливанцам из-за атак Израиля приходится жить на улицах, а помощи от международных организаций катастрофически не хватает. Тяжелая ситуация также сложилась в местных больницах, особенно в южной и восточной частях страны.
Рябков допустил переговоры с Украиной через посредников
Похитивший кенгуру карлик жил с крокодилом
Готовность новой части дороги М-5 в обход поселка Октябрьского достигла 98%
Церемония вручения паспортов школьникам прошла в лицее №7 в Солнечногорске
Форум особых экономических зон собрал инвесторов из 15 стран в Дубне
Новая детская площадка появилась во дворе домов на улице Гоголя в Люберцах
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте