AP: Зеленский назвал армию Украины из 800 тысяч человек бонусом для НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинскую армию бонусом для НАТО. Об этом глава он заявил в интервью Associated Press .

«Украинская армия численностью 800 тысяч человек стала бы бонусом для альянса, особенно если Трамп захочет вернуть домой американские войска, дислоцированные за границей», — говорится в материале.

Зеленский добавил, что членство Украины в альянсе будет самым дешевым вариантов для кураторов Киева.

Ранее политолог Александр Дудчак назвал наглостью обвинения Зеленского в адрес США и Германии по вопросу непринятия Украины в военный блок. Он отметил, что глава киевского режима снова продемонстрировал неадекватное поведение на международной арене.

До этого американский журналист Такер Карлсон заявил, что США не могут не считаться с российскими интересами, которая назвала недопустимым появление натовской инфраструктуры у своих границ. Он напомнил, что Россия является крупнейшей ядерной державой в мире.