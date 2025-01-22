Политолог Дудчак назвал наглостью позицию Зеленского по членству в НАТО

Научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак прокомментировал обвинения Владимира Зеленского в адрес Германии и США по вопросу непринятия Украины в НАТО. Об этом сообщил RT .

Эксперт подчеркнул «неадекватность» поведения Зеленского на международной арене.

«Конечно, эти страны имеют право решать за Украину, потому что это их организация и у них есть соответствующие критерии для вступления в НАТО. Просто прийти и сказать: „Я хочу быть здесь“ — это наглость», — заявил Дудчак.

По его словам, участники объединения не заинтересованы в полноправном членстве Украины, ведь даже без таких условий государство можно использовать.