Политолог Дудчак назвал наглостью позицию Зеленского по членству в НАТО

Научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак прокомментировал обвинения Владимира Зеленского в адрес Германии и США по вопросу непринятия Украины в НАТО. Об этом сообщил RT.
Эксперт подчеркнул «неадекватность» поведения Зеленского на международной арене.
«Конечно, эти страны имеют право решать за Украину, потому что это их организация и у них есть соответствующие критерии для вступления в НАТО. Просто прийти и сказать: „Я хочу быть здесь“ — это наглость», — заявил Дудчак.
По его словам, участники объединения не заинтересованы в полноправном членстве Украины, ведь даже без таких условий государство можно использовать.
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