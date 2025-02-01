Карлсон: Россия — крупнейшая ядерная держава, мы должны с ней считаться

США не могут не считаться с Россией, потому что страна — крупнейшая ядерная держава в мире. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с британским коллегой Пирсом Морганом.

Журналист отметил, что Россия указывала на недопустимость появления инфраструктуры НАТО у ее границ, потому что это отвечает ее важнейшим национальным интересам.

«Хотим мы этого или нет. Если мы поместим НАТО на их границах, то получим войну. Мы знали это с момента распада СССР. Мы обещали не делать этого. Россия — крупнейшая ядерная держава, и мы должны с ней считаться», — сказал Карлсон.

Журналист добавил, что поддержка киевского режима в конфликте с Россией наносит ущерб национальным интересам США.

«Это негативно сказывается на наших же национальных интересах. Из-за них мы теряем доллар США как мировую резервную валюту», — отметил он.

Американский лидер Дональд Трамп ранее вновь заявил о планах поговорить с президентом России Владимиром Путиным о завершении конфликта на Украине.