Посланнику Трампа пришлось дожидаться встречи с Путиным

Спецпосланнику президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным пришлось ожидать окончания его переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил британский телеканал Sky News .

«В конце концов Путин уделил Уиткоффу важное личное время, когда уже стемнело. Все состоялось за закрытыми дверями», — отметили журналисты.

Уиткофф прибыл в Москву днем в четверг, 13 марта. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отмечала, что спецпосланник Трампа посетит российскую столицу с целью убедить власти страны подписать договор о прекращении огня на Украине.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнял, что встреча Путина с Уиткоффом должна была пройти в закрытом формате.

После этого Путин подчеркивал, что администрация Трампа делают все возможное для восстановления отношений между странами. Президент отмечал, что этот процесс непростой, если не сказать — сложный.