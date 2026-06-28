Чудесное спасение подростка и собаки из-под обломков в Венесуэле попало на видео

Девочку-подростка и ее собаку нашли живыми под завалами рухнувшего здания в Венесуэле. Ребенка вытащили спасатели Сальвадора, об этом в соцсети Х написал президент страны Найиб Букеле.

«Мы нашли живой Камилу Софию Медину Ривас, девочку 15 лет, которая оказалась в ловушке вместе со своим питомцем на девятом этаже обрушившегося здания», — сообщил президент Сальвадора.

Чтобы добраться до ребенка, спасателям пришлось пробить несколько стен. Собака по кличке Шанель все время была с хозяйкой, ее тоже вытащили и передали родственникам спасенной девочки. Видео чудесного спасения на своей странице разместил Найиб Букеле.

Накануне спасатели достали из-под завалов в Каракасе обессиленную собаку. Пса напоили водой и вытащили из ловушки, где он провел несколько дней.

Число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило 1,4 тысячи. Более трех тысяч венесуэльцев получили ранения.