В Венесуэле спасли 11-летнего мальчика, проведшего 70 часов под завалами

Колумбийские спасатели вытащили из-под завалов в Венесуэле живого 11-летнего мальчика. Ребенок провел под обломками здания около 70 часов, сообщило в соцсети Х Министерство национальной обороны Колумбии.

«Это чудо! Моисеса спасли живым. После 70 часов, проведенных под завалами, команда USAR COL-1 из Колумбии успешно спасла 11-летнего Моисеса в ходе операции, которая вселяет надежду и укрепляет миссию по продолжению поиска выживших», — написали в сообщении.

В ведомстве отметили самоотверженность спасателей и заявили, что они продолжат работу по разбору завалов.

Спасатели из Сальвадора вытащили из-под завалов в Венесуэле живых 15-летнюю девочку и ее собаку. Подростка отправили в больницу, собаку передали родственникам. Трогательный ролик разместил в своем аккаунте президент Сальвадора Найиб Букеле.