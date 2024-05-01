Президент Грузии призвал прекратить разгон мирного митинга в Тбилиси | 360°

Мир 01 мая 2024, 03:21 Президент Грузии призвал прекратить разгон мирного митинга в Тбилиси Президент Грузии Зурабишвили призвала главу МВД прекратить разгон митинга РИА «Новости»

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к главе МВД Вазтангу Гомелаури с призывом прекратить разгон мирного митинга в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении главы государства, которое распространила грузинская администрация.

«Призываю министра внутренних дел немедленно прекратить разгон мирной акции, применение непропорциональной силы и насилие в отношении молодых людей», — заявила Зурабишвили.

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По словам президента, акция против закона об иноагентах проходит мирно, демонстранты не нарушали порядок.

Очередной митинг против принятия закона начался вечером 30 апреля. Митингующие начали перекрывать движение. Полиция перекрыла вход в здание грузинского парламента.

Позже протестующие начали возводить баррикады на проспекте Руставели в 500 метрах от здания парламента. Для строительства защитных сооружений использовали мусорные баки и «зонтики» из кафе.