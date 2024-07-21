Fox News: последствия войны США и РФ будут катастрофическими для Украины

США, которые продолжают взваливать на себя все новые обязательства перед Украиной, тем самым приближают вероятную войну с Россией, заявили журналисты Fox News . По их оценке, гипотетический прямой российско-американский конфликт будет иметь катастрофические последствия для Киева.

Также в публикации отметили, что у Пентагона нет нормальной военной стратегии для победы в таком конфликте, как, впрочем, до сих пор нет и в украинском.

«Ни США, ни НАТО не хватит промышленного потенциала для войны с Россией», — предупредили журналисты.

С учетом этого, по их мнению, говорить о войне американцев на два фронта — и с РФ, и Китаем — и вовсе не приходится.

В России неоднократно заявляли о том, что страна не представляет для Запада никакой угрозы, а в украинском конфликте защищает свои интересы.

Президент Владимир Путин в беседе с журналистом Такером Карлсоном отмечал, что западные власти постоянно занимаются запугиванием населения мнимой «российской угрозой». Делается этого для того, чтобы перетянуть внимание от внутренних проблем.