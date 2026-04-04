Более 20 собачьих трупов выбросило на берег острова Гуэмес в США

На берег острова Гуэмес в штате Вашингтон в США выбросило трупы 21 собаки. Об этом сообщил телеканал NBC .

«В последние дни на берегу были найдены трупы 21 собаки, и власти до сих пор не знают, откуда они взялись», — отметили авторы материала.

На обнаруженных трупах не было кожи, некоторые тела были без передних лап, у некоторых на шее были затянуты оранжевые веревки.

Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего. Пока не выяснили, были ли мертвые псы койотами или это домашние животные.

