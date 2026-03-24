Американец нашел человеческие останки на участке купленного дома

В американском штате Мичиган мужчина приобрел дом в районе Форсет-Тауншип и вскоре после оформления сделки обнаружил на участке человеческие останки. Об этом сообщил телеканал WDIV-TV.

По словам владельца, 18 марта он осматривал территорию дома и наткнулся на подозрительную находку. Американец сразу же вызвал полицию.

Прибывшие на место правоохранители и специалисты подтвердили, что обнаруженные останки принадлежали человеку. Полицейские начали расследование, однако подозреваемых пока нет.

