Пять человеческих голов нашли на пляже в Эквадоре

На пляже в кантоне Пуэрто-Лопес в Эквадоре обнаружили пять человеческих голов. Об этом сообщил местный телеканал Equavisa .

По предварительной информации, головы принадлежат мужчинам от 20 до 35 лет. Вероятно, они вышли на лодке в море, где их и убили неизвестные бандиты, а головы выбросили на берег для устрашения. Где остальные части тел, неизвестно.

Ранее в штате Вашингтон в США на пляж выбросило женскую кроссовку с останками. Экспертиза показала, что в ботинке находились фрагменты медвежьей лапы. Как это произошло, установить на месте не удалось, расследование продолжается. Дополнительных улик в окрестностях не обнаружили.