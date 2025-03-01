Украинцы умоляли возобновить переговоры, когда Зеленского изгнали из Белого дома

Делегация Украины умоляла американскую администрацию о возобновлении диалога после того, как президент США Дональд Трамп выгнал украинского лидера Владимира Зеленского из Белого дома. Об этом сообщила телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской администрации.

Украинские делегаты просили возобновить переговорный процесс, но Трамп и чиновники администрации США были потрясены неуважением со стороны главы киевского режима.

«Украинцы умоляли о перезапуске [переговоров], но Рубио и Уолц сообщили им, что Зеленский должен покинуть Белый дом», — написала корреспондент телеканала Джакки Хайнрих в соцсети X.

Государственный секретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц заявили, что Зеленский должен покинуть Белый дом и вернуться, когда будет готов к миру.

Президенты США и Украины встретились в Вашингтоне, 28 февраля. Во время общения с журналистами Зеленский с Трампом устроили перепалку, обсуждая перспективы мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее Зеленский поблагодарил Трампа, конгресс и американский народ за прием в США и поддержку Украины.