Следите за руками. Что означает «ромб власти» Трампа

Дональд Трамп на официальных встречах постоянно складывает руки в «ромб», из-за чего пользователи Сети успели зачислить его в тайное общество. Что означает этот жест американского лидера, при чем тут фрау Меркель и кто вывел на чистую воду масонов-сатанистов, разбирался 360.ru

Трамп — иллюминат? Президента США Дональда Трампа после перепалки с Владимиром Зеленский в Белом доме и встречи с лидером Франции Эмманулем Макроном снова заподозрили в принадлежности к тайному обществу. Все дело в том, республиканец неоднократно складывал ладони определенным образом — в ромб. Этот знак — так называемый ромб власти — принято считать не то иллюминатскими, не то масонскими. Следя за руками, конспирологи уже ловили целый ряд политиков, общественных деятелей и знаменитостей. Их всех продолжают записывать в сторонники мирового заговора, правительства, закулисы — нужное подчеркнуть. Да-да, все лишь на основании двух сложенных ладоней. Правда, тот же знак часто показывают не только мировые величины, но и простые россияне: старушки на лавочках у подъездов, тетеньки в супермаркетах за кассами, пассажиры метро. Пока не ясно, все ли из них представляют тайные сообщества и какие именно.

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Что такое «ромб власти» Все началось с «бриллианта Меркель». Однажды журналисты заметили, что канцлер Германии Ангела Меркель на публике и официальных портретах часто держала кисти рук особенным образом. Ладони перед животом складывала так, чтобы кончики больших и указательных пальцев соприкасались и образовывали ромб.

Фото: Канцлер Германии Ангела Меркель, Берлин, 29 августа 2017 года. Michael Kappeler / www.globallookpress.com

Сама фрау много раз пыталась пояснить, что поначалу, выступая на публике, просто не знала, что делать с руками: скрещивать их на груди или держать в карманах — моветон, а всегда стоять по стойке смирно тоже как-то по-детски. Вот пальцы сами собой и сложились в такую фигуру. Еще хорошо, что не в кукиши. Поначалу народ просто веселился: политика сравнивали с героем сериала «Симпсоны» мистером Бернсом, выкладывали снимки со смешными подписями и фотомонтажи, которые быстро разошлись на мемы. Штаб Меркель даже попытался использовать ее фирменный «бриллиант» для политической рекламы.

Фото: Рекламный щит с изображений 2150 рук сторонников Меркель, образующих знаменитую фигуру политика, слоган гласил: «Отдайте будущее Германии в хорошие руки», 2013 год / Википедия

Но тут поднесли теорию, что Меркель руками о чем-то семафорит «городу и миру». Вывод, что канцлерин — член какой-нибудь тайной организации, напрашивался сам собой. Тем более что нашлись видео и снимки других политиков, державших руки похожим образом. Дело явно пахло новым витком истории о тайном правительстве Земли. Эта сага о «мировой закулисе, что тайно правит миром» — старая песня: надо же кого-то обвинять во всех неприятностях. Кто именно туда входит, зависит от вкусов публики. Обычно фигурируют евреи, рептилоиды (ящеричноподобные пришельцы, Мишель Обама — одна из них), масоны и — «спасибо» писателю Дэну Брауну! — иллюминаты.

Фото: Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите G20 в Осаке, 28 июня 2019 года. Bernd von Jutrczenka / www.globallookpress.com

Интересно Иллюминатами (от латинского illuminatus — «просвещенный») называли интеллектуалов в XV веке. В XVIII веке образовалось одноименное тайное общество, но оно благополучно самораспустилось, не просуществовав десятка лет. Как раз после этого их стали обвинять во всех грехах, вплоть до организации Французской революции. Иллюминатами (от латинского illuminatus — «просвещенный») называли интеллектуалов в XV веке. В XVIII веке образовалось одноименное тайное общество, но оно благополучно самораспустилось, не просуществовав десятка лет. Как раз после этого их стали обвинять во всех грехах, вплоть до организации Французской революции.

Присяга на масонской библии Многих политических деятелей прошлого и настоящего записывали сразу во все отделы — видимо, чтобы не ошибиться. Но практически всех президентов США неизменно считают масонами. Виной тут нестандартная Библия, на которой 30 апреля 1789 года приносил свою клятву во время инаугурации первый президент США Джордж Вашингтон. Организаторы церемонии не успели (или забыли) подготовить не то чтобы особенное издание священной книги, даже обычного найти не смогли. Выяснилось это, понятное дело, в последний момент, но всех спас маршал Джейкоб Мортон, по совместительству — достопочтенный мастер масонской ложи святого Иоанна.

Фото: Инаугурация Джорджа Вашингтона / Википедия

Мортон быстро сбегал за своим экземпляром так называемой Библией короля Якова, изданной в Лондоне в 1767 году (нью-йоркские масоны владели этим томом с 1770-го). Помимо канонических текстов, там напечатано много апокрифов, то есть историй, официально не признанных Церковью.

Интересно Масоны — самое известное и крупное тайное общество. Они существуют с XVII века, хотя сами «вольные каменщики» предпочитают вести счет со времен египетских фараонов. За столько времени у них сложились своя идеология, иерархия, обряды, ритуалы и символы. Это клуб для небедных. Например, российская великая ложа принимает в свои ряды тех, кто заплатит единоразово до 60 тысяч рублей за посвящение плюс ежегодные членские взносы примерно 40 тысяч рублей и возможные дополнительные сборы. Масоны — самое известное и крупное тайное общество. Они существуют с XVII века, хотя сами «вольные каменщики» предпочитают вести счет со времен египетских фараонов. За столько времени у них сложились своя идеология, иерархия, обряды, ритуалы и символы. Это клуб для небедных. Например, российская великая ложа принимает в свои ряды тех, кто заплатит единоразово до 60 тысяч рублей за посвящение плюс ежегодные членские взносы примерно 40 тысяч рублей и возможные дополнительные сборы.

В те времена никому и в голову не пришло делать из этого тайну — подумаешь, масоны, еще Пьера Безухова вычеркните. К тому же закон не требовал от американского президента непременно присягать на какой-либо определенной книге, священном или религиозном тексте. Но со временем эта история стала одним из козырей конспирологов.

Фото: Страница Библии короля Якова. Dave Lazzarino / www.globallookpress.com

Ромб или пирамида Зачем же масонам, иллюминатам и ящерицам-переросткам публично подавать друг другу знаки? Ладно, раньше нужно было как-то, не афишируя себя, находить союзников. Но сейчас, во времена мобильной связи и интернета? Конспирологи утверждают, что по уставу этот коварный андеграунд просто обязан периодически проявлять свою принадлежность к тайной организации. Кстати, любители теории заговоров до сих пор не определились, что именно изображают руками политики — ромб или треугольник. В любом случае для них каждая из этих простых геометрических фигур явно имеет магическое значение.

Фото: Пирамида на однодолларовой банкноте. Silas Stein / www.globallookpress.com

Ромб считается древнейшим символом женского плодородия. Он фигурирует в амулетах, орнаментах, архитектуре, узорах народов всего мира. Его можно встретить на украшениях, в керамике, текстиле, геральдике и даже в игральных картах (масть бубей). Щедро представлена фигура и в религиозной символике. Практически то же самое можно сказать о треугольнике, очаровании древних математиков. К тому же это полуромб, символ пирамид Египта — оттуда якобы пошли все тайные знания. Все те же иллюминаты и масоны активно использовали эту фигуру в своей символике.

Фото: Подвеска масона немецкой ложи / Википедия

История масонства Самое смешное, что наиболее исчерпывающие данные о масонских ритуалах, символах и вообще их житье-бытье люди получили от французского писателя и журналиста Мари Жозефа Габриэля Антуана Жоган-Пажеса, более известного как Лео Таксиль. В свое время он безжалостно разоблачал католицизм и институт папства. В 1885 году, уже после выхода своих скандальных кинг «Забавная Библия», «Забавное Евангелие» и «Священный вертеп», атеист Таксиль вдруг заявил об отречении от прежних взглядов и был снова принят в лоно Католической церкви. Раскаявшегося грешника даже допустили до целования туфли понтифика.

Фото: Мари Жозеф Габриэль Антуан Жоган-Пажес, или Лео Таксиль. / Википедия

Писатель выдержал паузу и принялся публиковать расследования о масонах. Он печатал их под псевдонимом «доктор Батейль», а также как Лео Таксиль, иногда — в соавторстве с Карлом Хаксом. Подробности сообщала некая мисс Диана Воган — раскаявшаяся верховная жрица тайного общества «Палладиум», где она сотоварищи предавалась сатанинским ритуалам. Книга возымела большой успех — люди во все времена любили разоблаченные тайны, особенно сдобренные связями с Сатаной и оргиями. Подробности были столь красочны, что некоторые читатели отказывались верить, что это происходило на самом деле. Тогда Таксиль пообещал представить мисс Воган общественности.

Фото: Обложка одной из книг Лео Таксиля о франк-масонах / Википедия

На заседании в Большом зале Географического общества в Париже 19 апреля 1897 года писатель публично признался, что при помощи двух своих друзей — доктора Карла Хакса и профессиональной машинистки Дианы Воган — 12 лет разыгрывал Католическую церковь, публикуя их общие фантазии на тему масонов. Эту речь целиком перепечатали ведущие французские газеты. Говорят, после признания Таксиля папа римский Лев XIII отлучил его от Церкви и предал анафеме. Однако далеко не все поверили писателю — даже сегодня, в XXI веке, есть те, кто верит в заговор масонов и сатанистов, ссылаясь на труды веселого француза. Возвращаясь к загадочному «ромбу власти», хочется напомнить старый анекдот про Зигмунда Фрейда. Однажды к нему пришла маленькая дочь и попросила растолковать значение большого банана, который она видела во сне. Отец психоанализа вздохнул и сказал: «Знаешь, детка, бывают просто сны». Похоже, этой историей стоит предварять все теории заговоров.