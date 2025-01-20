Боевики ХАМАС вручили «подарки» освобожденным заложницам

Представители палестинского движения ХАМАС во время освобождения трех заложниц в секторе Газа вручили им пакеты с «подарками». Об этом сообщила The Jerusalem Post.

Пленницы получили бумажные пакеты с символикой боевого крыла ХАМАС, в которых были «подарки и сувениры», в том числе открытки с видами Газы. Помимо этого, им передали «сертификаты об освобождении» с текстом на арабском языке и на иврите.

ХАМАС передал трех заложниц в возрасте от 24 до 31 года представителям Международного комитета Красного Креста. После этого израильская сторона подтвердила прекращение огня в секторе Газа.

Израиль и ХАМАС достигли перемирия через 15 месяцев военных действий. Прекращение огня планировалось ввести в 08:30, но перенесли из-за того, что со стороны Палестины задержали предоставление списка заложников. Теперь в Израиле должны будут освободить 90 палестинок.