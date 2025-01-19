ХАМАС освободил трех израильских заложниц
Красный Крест принял трех освобожденных ХАМАС заложников
Палестинское движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста трех заложниц. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
«ХАМАС передал троих израильских заложниц МККК на севере сектора Газа», — отметили в сообщении.
Представитель движения Абу Убайда заявил, что в рамках первого этапа сделки по прекращению огня в секторе Газа решено освободить трех пленных. Он отметил, что список передали израильской стороне.
В воскресенье, 19 января, Израиль прекратил огонь в секторе Газа после получения от ХАМАС списка заложников. Бригады «Аль-Кассам» отпустят трех израильских пленниц в возрасте от 24 до 31 года.
Сторона Израиля должна будет освободить 90 палестинских женщин-заключенных. Семьи освобожденных ХАМАС заложников проинформировали через представителей ЦАХАЛ.