Израиль отказался прекращать огонь в секторе Газа до передачи списка заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал приказ не приступать к прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале .

В ночь на 19 января Нетаньяху провел совещание по вопросам безопасности. Его основной темой стала задержка в получении перечня заложников, которых должно освободить движение ХАМАС.

«Премьер-министр поручил ЦАХАЛ, что прекращение огня, которое должно вступить в силу в 08:30, не начнется, пока Израиль не получит список освобождаемых заложников», — написал Гендельман.

Соглашения о перемирии Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли спустя 15 месяцев боевых действий. Оно должно было вступить в силу 19 января в 09:30 по московскому времени.

Накануне хуситы ударили по зданию Минобороны Израиля в Тель-Авиве баллистической ракетой «Зульфикар». Это произошло до официального вступления перемирия в силу, но уже после заключения договоренности об этом.