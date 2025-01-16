Израиль обвинил ХАМАС в срыве договоренностей по Газе

Достигнутая сделка между властями Израиля и палестинским движением ХАМАС об отмене боевых действий в Газе и обмене заложников на заключенных оказалась под угрозой срыва. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил вторую сторону в срыве ряда договоренностей. Об этом со ссылкой на канцелярию главы государства сообщила газета The Times of Israel .

В ведомстве заявили, что из-за поведения ХАМАС кабинет министров Израиля не может провести заседание для принятия достигнутого компромисса.

«ХАМАС отказался от договоренностей и создал кризис в последнюю минуту, который препятствует достижению соглашения», — заявили в канцелярии.

Договоренностей о перемирии Израиль и ХАМАС достигли в минувшую среду, 15 января. Об этом сообщили выступившие посредниками власти Катара и Египта, а также избранный и действующий президенты США Дональд Трамп и Джо Байден.

Соглашение предусматривают полное прекращение боевых действий в секторе Газа в три этапа. Первый планировали начать в ближайшее воскресенье и продлить на 42 дня.

За этот срок ХАМАС должен освободить 33 израильских заложника, куда войдут дети, женщины и мужчины в возрасте старше 50 лет. В ответ Израиль освободит по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского и по 50 — за военного.

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Правительство Израиля готовилось утвердить соглашения утром в четверг, 16 января. Премьер-министр Нетаньяху заручился поддержкой большинства членов кабмина. Но против сделки выступили министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.