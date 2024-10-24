Bóbr kurwa! Медведев ответил на закрытие Генконсульства в Польше мемом
Медведев напомнил Польше об убитом после из-за решения закрыть Генконсульство
Польша решила нарваться на неприятности, приняв решение о закрытии российского Генконсульства и выслать посла. На это в соцсети X указал Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Эти поляки нарываются на неприятности. Они закрывают наше консульство и собираются выслать нашего посла. <…> Bóbr kurwa!» — написал он.
Медведев напомнил, что в 1920-е годы правосудие над посланниками вражеских стран вершили быстро. В пример он привел судьбы Николая Андреева, Якова Блюмкина и немецкого посла Вильгельма фон Мирбаха.
К посту зампред Совбеза прикрепил фотографию бобра, который держит польский флаг.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил об отзыве согласия на работу консульства России в Познани на этой неделе. Его сотрудников признают «нежелательными лицами» на территории республики.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Сикорский не способен ни на что, кроме высылки послов иностранных государств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что это его единственный талант.