Bóbr kurwa! Медведев ответил на закрытие Генконсульства в Польше мемом

Медведев напомнил Польше об убитом после из-за решения закрыть Генконсульство

Фото: РИА «Новости»

Польша решила нарваться на неприятности, приняв решение о закрытии российского Генконсульства и выслать посла. На это в соцсети X указал Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Эти поляки нарываются на неприятности. Они закрывают наше консульство и собираются выслать нашего посла. <…> Bóbr kurwa!» — написал он.

Медведев напомнил, что в 1920-е годы правосудие над посланниками вражеских стран вершили быстро. В пример он привел судьбы Николая Андреева, Якова Блюмкина и немецкого посла Вильгельма фон Мирбаха.

К посту зампред Совбеза прикрепил фотографию бобра, который держит польский флаг.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил об отзыве согласия на работу консульства России в Познани на этой неделе. Его сотрудников признают «нежелательными лицами» на территории республики.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Сикорский не способен ни на что, кроме высылки послов иностранных государств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что это его единственный талант.

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