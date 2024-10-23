Глава МИД Польши Радослав Сикорский не способен ни на что, кроме угроз выслать посла РФ из республики. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Глава МИД Польши больше ничего не умеет», — заявила она.

Сикорский во вторник сообщил об отзыве согласия на работу консульства России в Познани. Он указал, что сотрудников дипломатического представительства на территории Польши признают «нежелательными лицами».

Сикорский уточнил, что это решение связано с заявлением, совершенным накануне после задержания диверсанта, планировавшего поджоги якобы по заданию российских спецслужб во Вроцлаве. При этом конкретных доказательств Сикорский не привел.

Издание Do Rzeczy отмечало, что властям Польши после завершения украинского конфликта все равно придется искать пути взаимодействия и сосуществования с Россией.