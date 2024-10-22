В МИД ответили на угрозу Польши выслать российского посла

Захарова: глава МИД Польши Сикорский не умеет ничего, кроме высылки послов

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ни на что не способен, кроме высылки послов иностранных государств. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Больше глава МИД Польши ничего и не умеет», — сказал она.

Ранее министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Министерство иностранных дел Польши закроет Генеральное консульство России в Познани. Он связал решение о судьбе Генконсульства с попыткой поджога торгового центра во Вроцлаве диверсантом якобы по заданию российских спецслужб.

Никаких доказательств Сикорский приводить не стал. Кроме того, в соответствии с новым распоряжением персонал консульства будет объявлен нежелательными лицами на территории Польши.

Глава МИД Польши также обвинил Россию в подготовке поджогов на территории Европы. С его слов, Варшаве якобы известно «о российских планах очередных диверсий».