«Благотворительности не будет»: Австрии посоветовали забыть о газе из России

Россия не намерена возобновлять поставки газа в Австрию в качестве благотворительности после недобросовестного поведения концерна OMV. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она напомнила, что австрийский оператор через суд взыскал с «Газпром-экспорта» 230 миллионов евро в качестве компенсации за приостановку прокачки энергоносителя в сентябре 2022 года, хотя российская компания заблаговременно предупредила о снижении объемов.

«Это недобросовестное поведение австрийского концерна. Наша негативная реакция на подобное, мне кажется, более чем оправданна. Заниматься благотворительностью в данном случае не собираемся», — заявила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что к уменьшению экспорта газа привели объективные причины: подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также остановка транзита через «Ямал — Европа». Но все эти факторы австрийский концерн проигнорировал.

Захарова добавила, что глава правительства европейской страны Карл Нехаммер после полной приостановки экспорта со стороны «Газпрома» не стал себя сдерживать и безосновательно высказал обвинения в адрес России, заявив, что не допустит шантажа своей страны.

С начала осени Россия стала лидером по объему поставок газа в страны Евросоюза, увеличив долю прокачки по трубопроводам и доставки СПГ до 23,74% и получив в общей сложности 1,4 миллиарда евро. Второе место занял Алжир. На третьем месте расположились США, которые не смогли подняться выше даже после увеличения объема поставок на 21%.