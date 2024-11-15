«Газпром» прекратит поставки газа в Австрию

OMV: «Газпром экспорт» остановит поставки газа в Австрию с 16 ноября

«Газпром экспорт» остановит поставки газа австрийской нефтегазовой компании OMV. Об этом говорится в официальном сообщении компании на сайте австрийской виртуальной торговой точки CEGH .

«OMV Gas Marketing &Trading GmbH только что получила сообщение от „Газпром экспорта“, что компания приостановит — и таким образом сократит до 0% — поставки природного газа», — сказано в публикации.

Газ перестанет поступать австрийской стороне 16 ноября в 06:00 по местному времени. Эту информацию подтвердил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Это событие, к которому мы были готовы и которого ожидали с момента начала конфликта на Украине», — заявил глава государства.

Представители OMV добавили, что прекращение поставок газа из России повлияет на работу австрийской виртуальной торговой точки.

Ранее OMV сообщили о победе в суде по спору с «Газпром экспортом». Компания заявила о намерении взыскать с российской компании присужденные ей 230 миллионов евро.