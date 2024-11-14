Австрийская OMV сообщила, что отсудила у «Газпром экспорта» €230 миллионов

Компания OMV из Австрии сообщила, что выиграла суд по спору с «Газпром экспортом», и теперь намерена взыскать с российского холдинга присужденные ей 230 миллионов евро. Речь идет о недопоставке газа по контракту в Германию, сообщили в пресс-службе австрийской компании.
Представители OMV допустили, что отношения по договору в рамках австрийского контракта с российской компанией ухудшатся.
«В таком случае могут возникнуть небольшие единовременные потери от хеджирования, но они будут явно перевешены положительными эффектами от взысканных убытков», — объяснили в пресс-службе.