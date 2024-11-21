Россия вернула статус главного поставщика газа в ЕС

Основную долю экспортных поставок газа в страны Евросоюза с начала осени занял российский энергоноситель. Это произошло впервые с мая 2022 года, сообщило со ссылкой на данные Евростата и собственные расчеты РИА «Новости» .

По данным агентства, общая доля поставок российского газа в ЕС в сентябре выросла до 23,74%, за который страна получила 1,4 миллиарда рублей. Для сравнения, весной 2022-го эта доля составляла 22,9%. Основная доля экспорта (60%) пришлась на поставки через трубопроводы, остальное — это сжиженный природный газ.

На втором месте расположился Алжир, продавший в Евросоюз газа на 1,1 миллиарда евро, сократив объемы на 15% по сравнению с августом. США остались на третьем месте с результатом 9990,2 миллиона евро даже несмотря на увеличение объема поставок в сентябре на 21%.

В середине ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о готовности Евросоюза к полному прекращению экспорта газа из России. Так она отреагировала на решение «Газпром экспорта» о прекращении поставок австрийскому оператору OMV с 15 ноября. Европейская компания выиграла суд и пообещала взыскать с российской корпорации компенсацию в 230 миллионов евро.