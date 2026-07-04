Бизнесмен Ермолаев вышел из комы после взрыва в Монако

Переживший покушение в Монако украинский бизнесмен Вадим Ермолаев вышел из комы. Врачи стабилизировали его состояние. Об этом сообщила газета Nice Matin .

Ермолаева после взрыва доставили в больницу в Марселе. Самочувствие бизнесмена улучшилось, он пришел в себя. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Спутница Ермолаева дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области 46-летняя Анна Насобина остается в больнице в Ницце. После ампутации ног и многократных переливаний крови она находится в тяжелом состоянии, рискует лишиться зрения, слуха и способности говорить.

Главная подозреваемая до сих пор не задержана. Женщина пешком перешла границу Франции, на арендованном автомобиле уехала в Италию, затем в Германию, где запрашивала убежище.

По версии следствия, взрыв в Монако устроила Служба безопасности Украины. Ермолаев планировал выступить в Европарламенте с показаниями о коррумпированности киевского режима.