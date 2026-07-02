В покушении на украинского олигарха Ермолаева в Монако увидели след СБУ

За покушением на олигарха Вадима Ермолаева в Монако может стоять Служба безопасности Украины. Об этом сообщила французская газета Le Figaro .

По данным издания, приоритетная версия следствия — взрыв организовала именно СБУ. Покушение могло быть связано с планами бизнесмена выступить в Европарламенте по поводу коррупции в Украине.

Как сообщил RT со ссылкой на украинские СМИ, речь идет о переделе серого рынка мошеннических кол-центров в Днепропетровске. У Ермолаева мог возникнуть конфликт с сотрудниками СБУ из-за контроля над центрами, которые они крышуют.

Также СБУ могла предложить олигарху за деньги снять санкции, введенные Киевом в 2023 году, а взрыв стал «предупреждением». Эту версию ранее упоминала и Le Figaro.

Сразу после покушения в Монако задержали иностранца.