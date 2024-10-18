«Битва открытых счетов». «Хезболла» объявила о начале нового этапа войны с Израилем

«Хезболла» заявила о переходе к новому этапу конфликта с Израилем

Радикальное движение «Хезболла», базирующееся в Ливане, заявило о переходе к новому этапу в войне с Израилем. Об этом заявил заместитель генсека ливанского шиитского движения Наим Касем, его слова привел телеканал Al Mayadeen .

Касем охарактеризовал начавшийся конфликт как «битву открытых счетов». Он обвинил Израиль в совершении трех военных преступлений и заявил, что взрывы пейджеров членов «Хезболлы» были организованы противником.

Группировка «Хезболла» сообщила, что ее участники «всецело готовы отразить любое нападение израильских сухопутных войск» на юге Ливана. Также движение заявило об увеличении числа нападений на Израиль в последние дни.

Ранее израильский танк атаковал базу миротворцев в Ливане. Повреждения получила сторожевая башня лагеря. В свою очередь «Хезболла» отчиталась о ракетном ударе по северу Израиля. В последнем заявлении представители радикального движения объявили, что с начала наземной операции в Ливане армия обороны Израиля понесла потери: 55 погибших и более 500 раненых.