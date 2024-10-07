«Хезболла» отчиталась о ракетном ударе по северу Израиля
«Хезболла» заявила об ударе баллистическими ракетами по северным районам Хайфы
Отряды шиитской организации «Хезболла» использовали баллистические ракеты для ударов по военным объектам, расположенным в северной части израильского города Хайфа. Об этом со ссылкой на официальное заявление группировки сообщило РИА «Новости».
По данным организации, запущенные ракеты ударили по позициям израильских военных в кибуце Кармиэль, базе Рамат-Давид и поселению Фурейдис.
Обстрел представители «Хезболлы» объяснили защитой Ливана и его народа от израильской агрессии.
Армия обороны Израиля провела массированные бомбардировки Бейрута в конце сентября, в ходе которых погиб лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла. После авиаударов командование ЦАХАЛ приказало начать сухопутную операцию на территории Ливана.
В понедельник, 7 октября, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что после очередных ударов авиации ЦАХАЛ на связь перестал выходить командующий иранским спецназом «Аль-Кудс» Исмаил Каани. По словам собеседников, офицер отправился в Ливан после гибели Насраллы.