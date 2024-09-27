CNN раскрыл причину массовой детонации пейджеров в Ливане

Операцию по подрыву пейджеров, принадлежащих членам ливанского шиитского движения «Хезболла», осуществили с использованием заминированных аккумуляторов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников службы безопасности Ливана.

По словам одного из нихв, метод, с помощью которого взрывчатое вещество скрыли в батареях пейджеров, оказался настолько сложным, что его невозможно было выявить. Однако он не уточнил, какие проверки прошли устройства перед ввозом в страну.

Второй источник рассказал, что ему удалось осмотреть один из поврежденных пейджеров и стать свидетелем контролируемого взрыва. Он отметил, что взрывчатку «вшили» в литиевую батарею пейджера и она практически не поддавалась обнаружению.

«Я никогда не видел ничего подобного», — добавил он.

В Ливане 17 сентября в различных районах Бейрута произошли взрывы средств связи, включая пейджеры и радиостанции. По официальным данным, в результате этих инцидентов погибли 37 человек, более трех тысяч получили ранения.