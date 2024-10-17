Израильский танк атаковал базу миротворцев в Ливане

Израильские военные на танке «Меркава» атаковали позиции миротворцев ООН в Ливане, сообщила пресс-служба Временных сил Организации Объединенных Наций (Unifil). В результате сторожевая башня лагеря получила повреждения.

Миротворцы располагались недалеко от населенного пункта Кфар-Кила. Израильские военные выстрелили по ним утром 16 октября.

«Мы напоминаем ЦАХАЛ и всем участникам об их обязательствах обеспечивать безопасность персонала и имущества ООН, а также всегда соблюдать неприкосновенность зданий ООН», — добавили в Unifil.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал ряд западных стран за призыв прекратить военную помощь ЦАХАЛ. Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что израильское государство образовали указом ООН, о чем Нетаньяху забывать не должен.