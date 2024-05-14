Белоусов и Шойгу поучаствуют во встрече Путина и Си Цзиньпина | 360°

14 мая 2024, 18:17
Белоусов и Шойгу поучаствуют во встрече Путина и Си Цзиньпина
Шойгу и Белоусов примут участие в неформальных переговорах лидеров Китая и РФ
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут в Пекине неформальную встречу, участниками которой также станут секретарь Совбеза Сергей Шойгу и кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, сообщило РИА «Новости».
Неформальные переговоры состоятся вечером 16 мая. Участие в них примут члены делегации России и Китая. С российской стороны участниками также станут министр иностранных дел Сергей Лавров и Ушаков.
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«Мы пригласили участвовать в этой программе, естественно, нового министра обороны Белоусова, который вместе с Лавровым и со мной будет участвовать в этой сверхузкой встрече вечером 16 мая», — указал помощник президента.
Ранее пресс-служба Кремля анонсировала главные темы переговоров Путина и Си Цзиньпина. Лидеры обсудят развитие двустороннего партнерства.
Сергей Лавров
Сергей Шойгу
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Владимир Путин
Китай
Си Цзиньпин
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