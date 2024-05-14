Стала известна дата визита Путина в Китай | 360°

Мир 14 мая 2024, 10:31 Стала известна дата визита Путина в Китай Путин приедет в Китай по приглашению Си Цзиньпина 16-17 мая Kremlin Pool/Global Look Press

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Президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин 16-17 мая посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность», — указано на сайте.

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Лидеры двух стран определят ключевые направления дальнейшего сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. После переговоров стороны собираются подписать Совместное заявление глав государств и ряд двусторонних документов.

Путин и Си Цзиньпин также посетят торжественный вечер по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

Поездка президента России в Китай станет сигналом для Запада, что КНР не станет отказываться от тесных связей с РФ. Эксперт по международным отношениям Меркатора Абигаэль указала, что Китай продолжит работать со своим российским партнером, несмотря ни на что. При этом европейское турне китайского председателя накануне визита в КНР российского президента показало, что у страны остались хорошие партнеры в Европе, несмотря на разногласия среди государств континента.