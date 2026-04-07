«Беспредел». Степашин жестко высказался об ультиматуме США Ирану

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал беспределом ультиматум президента США Дональда Трампа Ирану. Об этом он заявил РИА «Новости» .

«Посмотрим, что будет сегодня ночью. На самом деле это беспредел, если говорить коротко», — заявил Степашин.

Ранее Трамп пригрозил Ирану днем мостов и электростанций, требуя открыть движение по Ормузскому проливу. В противном случае, по его словам, иранцев ждет жизнь в аду.

Американский лидер также установил крайний срок для достижения сделки — 20:00 вторника по местному времени, что соответствует 03:00 среды по московскому времени. В Тегеране в ответ заявили, что решительно ответят в случае реализации этих угроз.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия и Китай предложили альтернативный вариант резолюции по Ближнему Востоку. Он отметил, что проект документа составлен в соответствии с принципами международного права и Устава всемирной организации.