«Беспредел». Степашин жестко высказался об ультиматуме США Ирану
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал беспределом ультиматум президента США Дональда Трампа Ирану. Об этом он заявил РИА «Новости».
«Посмотрим, что будет сегодня ночью. На самом деле это беспредел, если говорить коротко», — заявил Степашин.
Ранее Трамп пригрозил Ирану днем мостов и электростанций, требуя открыть движение по Ормузскому проливу. В противном случае, по его словам, иранцев ждет жизнь в аду.
Американский лидер также установил крайний срок для достижения сделки — 20:00 вторника по местному времени, что соответствует 03:00 среды по московскому времени. В Тегеране в ответ заявили, что решительно ответят в случае реализации этих угроз.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия и Китай предложили альтернативный вариант резолюции по Ближнему Востоку. Он отметил, что проект документа составлен в соответствии с принципами международного права и Устава всемирной организации.