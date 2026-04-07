Россия и Китай предложили альтернативный проект резолюции по Ближнему Востоку

Небензя: РФ и КНР предложили СБ ООН изучить другой проект по Ближнему Востоку

Россия и Китай предложили Совету Безопасности ООН изучить альтернативный проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом в ходе заседания заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, сообщило РИА «Новости» .

«Мы совместно с Китаем предлагаем Совету Безопасности рассмотреть альтернативный проект резолюции Совета по текущей ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с точки зрения морской безопасности», — сказал дипломат.

Небензя добавил, что предложенный вариант резолюции будет краток и в сбалансированном ключе, составленный в соответствии с принципами международного права и Устава ООН, включая мирное разрешение споров. Он также пообещал дополнительно сообщить о планах по голосованию.

В заключение Небензя отметил, что рассчитывает на поддержку всех членов СБ ООН. До этого Россия и Китай наложили вето на проект документа по Ормузскому проливу, посчитав, что он создаст опасный прецедент для международного права.

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани осудил слова президента США Дональда Трампа о возможном уничтожении иранской цивилизации. Дипломат назвал их недопустимыми, тревожными и прискорбными.