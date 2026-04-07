В Иране ответили Трампу на слова об уничтожении цивилизации

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал недопустимыми заявления президента США Дональда Трампа о возможном уничтожении иранской цивилизации. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН .

«Подобная риторика не подобает ни одному лидеру, не говоря уже о главе постоянного члена этого совета, на которого возложена задача поддержания международного мира и безопасности», — отметил Иравани.

Он также назвал прискорбными и тревожными открытые угрозы Трампа уничтожить гражданскую инфраструктуру Ирана. По словам дипломата, американский президент на глазах у всего мира говорил об уничтожении гражданской инфраструктуры, мостов, электростанций и фактически заявлял «о намерении совершить военные преступления и преступления против человечности».

Ранее Трамп на фоне истечения ультиматума Тегерану для заключения сделки и открытия Ормузского пролива заявил, что иранская цивилизация может безвозвратно прекратить существование уже этой ночью. При этом американский лидер добавил, что не хотел бы такого развития событий.