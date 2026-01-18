Беспорядки в Миннесоте подавят войсками

Пентагон готовит около 1,5 тысячи военнослужащих к отправке в Миннесоту в случае обострения ситуации с беспорядками в регионе. Об этом сообщила Washington Post со ссылкой на военных чиновников.

Согласно газете, военнослужащие 11-й воздушно-десантной дивизии армии США на Аляске готовятся к действиям после угрозы президента Дональда Трампа применить Закон о восстании.

В Белом доме назвали этот шаг «разумным планированием» и заявили, что для Пентагона типично «быть готовым к любому решению, которое президент может принять или не принять».

На этой неделе глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в штате Миннесота.

По ее распоряжению в регион направили около двух тысяч агентов и офицеров.

Волнения в штате начались в декабре прошлого года после начала операции Metro Surge, направленной на выявление, задержание и депортацию нелегальных мигрантов в агломерации Миннеаполис — Сент-Пол.