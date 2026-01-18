Беспорядки в Миннесоте подавят войсками
WP: Пентагон подготовил переброску войск в протестующую Миннесоту
Пентагон готовит около 1,5 тысячи военнослужащих к отправке в Миннесоту в случае обострения ситуации с беспорядками в регионе. Об этом сообщила Washington Post со ссылкой на военных чиновников.
Согласно газете, военнослужащие 11-й воздушно-десантной дивизии армии США на Аляске готовятся к действиям после угрозы президента Дональда Трампа применить Закон о восстании.
В Белом доме назвали этот шаг «разумным планированием» и заявили, что для Пентагона типично «быть готовым к любому решению, которое президент может принять или не принять».
На этой неделе глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в штате Миннесота.
По ее распоряжению в регион направили около двух тысяч агентов и офицеров.
Волнения в штате начались в декабре прошлого года после начала операции Metro Surge, направленной на выявление, задержание и депортацию нелегальных мигрантов в агломерации Миннеаполис — Сент-Пол.